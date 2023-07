Rainer Boehm hat viele Gründe sich als Hospizbegleiter ausbilden zu lassen. Der 67-Jährige hat sich jetzt beim Ambulanten Fürstenwalder Hospizdienst e.V. in einem Kurs das nötige Rüstzeug geholt. Der 67-Jährige ist Physiker und wohnt in Görzig. Männer sind eher selten in diesem Ehrenamt tätig. © Foto: Ruth Buder