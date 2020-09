Für das neue Wohngebiet, das die Stadt Beeskow am Mühlenberg (neben Netto) erschließen will, haben sich bereits 28 Interessenten an einem Grundstück vormerken lassen. Insgesamt, so Kämmerer Steffen Schulze, werden dort 33 Bauparzellen entstehen. Die Stadt selbst vermarktet davon zwölf. „Die...