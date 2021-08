Großer Bahnhof in Hirschluch: Die Evangelische Jugendbildungs- und Begegnungsstätte hat am Sonnabend, 14. August, die durch Corona verschobene Einweihung ihrer 5,5 Millionen Euro teuren Neubauten in Storkow gefeiert. Es handelt sich um ein großzügiges Seminargebäude für 180 Gäste mit dem schönen Namen „Haus Silberner Mond“ sowie zwei Bettenhäuser.

Trotz hohen Besuchs herrschte eine gelöste, heitere Atmosphäre. Gekommen waren der La...