Es ist der wohl umstrittenste Beschluss der Storkower Stadtverordnetenversammlung in der jüngeren Vergangenheit. Die Stadt kauft die Grundstücke Am Markt 13 und 14, von denen eines mit einer abrissreifen Ruine bebaut ist. Ob es tatsächlich so kommt, ist aber noch nicht klar. Denn am Donnerstag ha...