Es sind nicht nur junge Familien, die sich in Beeskow den Traum vom Eigenheim erfüllen wollen. Guckt man in die jüngsten Wohngebiete, sieht man, dass dort auch ältere Menschen leben, die ihr größeres Bauerngehöft auf dem Dorf aufgegeben haben, um nun in einem kleineren Haus in der Stadt zu leb...