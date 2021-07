Wenige Meter nur sind es vom Gartenzaun bis zur Bahnstrecke. Dieses Phänomen, das im Wohngebiet Am Lärchengrund in Bad Saarow zurzeit für Unmut sorgt, hat ein Bauherr in Storkow jetzt zum Anlass für ein vermutlich einzigartiges architektonisches Konzept genommen. Das Haus von Torsten und Esther ...