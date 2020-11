Vielleicht kommen ja noch in diesem Jahr die anthrazitfarbenen Dachsteine auf das erste der vier neuen Wohnhäuser, die die Beeskower Wohnungsbau- und Verwaltungs GmbH (b.w.v.) derzeit in der Gartenstraße errichten lässt. Beim ersten Gebäude wird bereits an der zweiten Etage gemauert, auch der zw...