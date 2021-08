Die Rasenflächen vor dem Eingangsportal des Schlosses in Groß Rietz sind saftig grün, das Laub der das Rondell umgebenen Bäume ebenfalls und auch die Wiesen hinter dem Gebäude haben das vertrocknete Gelb abgelegt. Percy Bongers, Eigentümer des Barockschlösschens, liegt es am Herzen, dem Ensemble wieder Würde zu verleihen. Denn obwohl das Rietzer Schloss nicht so groß ist wie andere, so gehört dieser, für das Land Brandenburg seltene fr...