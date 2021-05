Das Baugerüst ist mittlerweile verschwunden. Die Fassade erstrahlt in frischem Weiß, ergänzt von roten und gelben Elementen auf der Vorder- sowie grünen auf der Rückseite. Die Sanierung der Kita in der Kurt-Fischer-Straße im Stadtteil Küchensee in Storkow schreitet ihrer Vollendung entgegen. ...