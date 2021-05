Gut zwei Monate ist es her, dass die Pläne bekannt wurden: In Diensdorf-Radlow will ein Investor eine Ferienhaussiedlung am Scharmützelsee errichten. Bei Anwohnern stieß das auf Kritik. Am Donnerstagabend gab es daher eine Versammlung in der Alten Schulscheune. Dabei präsentierte Bürgermeister ...