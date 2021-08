Die Immobilienpreise steigen rasant, und auch vor einer Stadt wie Storkow, von der es sich zur Arbeit nach Berlin pendeln lässt, macht diese Entwicklung nicht Halt. Ablesen lässt sich dies an den behördlich ermittelten Bodenrichtwerten. Sie liegen in Karlslust und im neuen Wohngebiet am Mühlenfließ mittlerweile bei 95 Euro pro Quadratmeter, im Wohnpark im Ortsteil Görsdorf bei 85 Euro. Nun gibt es Überlegungen, wie die Stadt politisch auf ...