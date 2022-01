889 nachgewiesene Corona-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen meldet das Gesundheitsministerium für den Landkreis Oder-Spree . In absoluten Zahlen ist das der höchste Wert eines Landkreises in ganz Brandenburg . Auch in keiner der kreisfreien Städte gab es mehr Infektionen. Am Montag kamen i...