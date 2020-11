Seit Oktober ist Johannes Igel Sprecher der Freien Wählergemeinschaft Storkow. Er wurde zur Nachfolgerin der ehemaligen Bürgermeisterin Christina Gericke gewählt. Im Interview spricht der 58-Jährige, der als Privatier in Kehrigk lebt, über seine Ziele.Herr Igel, Ihr Name ist neu in der Kommunal...