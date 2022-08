Seit Juli ist Susanne Jaworek Leiterin des DRK-Familienzentrums in Beeskow . Vorher gab sie an der Albert-Schweitzer-Oberschule 18 Monate Unterricht in den Fächern Englisch und Geografie. Davor unterrichtete sie an einem Gymnasium in Mainz. Beim Familienzentrum stehen vor allem Schwangere und Famili...