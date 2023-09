„Schöne Orte brauchen keine schönen Namen“, so lautet der Slogan der Kampagne für das Land Brandenburg. Die Begründung wird gleich mitgeliefert: „Kotzen, Motzen, Protzen, Ranzig oder Sargleben: In Brandenburg gibt es Dörfer, die ihre kuriosen Namen mit wunderbaren Reizen vereinen. Alle eint, dass sie slawischen Ursprungs sind. Aber welcher dieser Orte einen von der Eiszeit geformten See sein Eigen nennt, wo der Erfinder der Lumbalanästhesie einst zu Hause war oder wo man musikalische Vielfalt von Death Metal bis Posaunenchor genießen kann, erfährst du hier!“

Neun Orte wurden für die Landeskampagne ausgewählt – und der Landkreis Oder-Spree ist mit zwei Dörfern in der Kampagne vertreten.

Weltberühmtheit lebte einst in Sauen

Wettbewerb Die besten Dörfer mit Zukunft in Oder-Spree gesucht Beeskow In der Gemeinde Rietz-Neuendorf ist es Sauen . „Thomas Braune, der Leiter Landesmarketings Brandenburg, hat sich bei mir gemeldet“, erklärt Hartmut Kurz, Ortsvorsteher von Sauen. Er wollte wissen, ob der Ort dafür geeignet sei. „Und er war sehr beeindruckt, fand unser Dorf außergewöhnlich.“ Sauen hätte viel vorzuweisen. „Und damit hat er recht.“ Im Rahmen der Landeskampagne sei unter „Sauen: Wo trotz Schweinerei Idylle herrscht“ nachzulesen, dass eine Weltberühmtheit hier zu Hause war, nämlich August Bier, der Erfinder der Lumbalanästhesie.

Und auch, was der Name „Sauen“ für eine Bedeutung hat. „Der Name steht für ‚Eulenhorst’“, verrät er und hätte nichts mit Schweinen zu tun. Und was findet Hartmut Kurz am schönsten in Sauen? „Am schönsten ist der gesamte Ort: Wald, Felder, Alleen, viel Natur, Ruhe und frische Luft.“ Der Bürgermeister der Gemeinde, Oliver Radzio, jedenfalls hat sich gefreut.

Sauen gewinnt bei „Unser Dorf hat Zukunft“

Reise Oder-Spree Ausflug mit dem Pferd – beim Wanderreiten die Region rund um Beeskow entdecken Beeskow „Für die Gemeinde Rietz-Neuendorf ist das ein Image-Gewinn“, betont er. Auch glaube er, dass sich das positiv auf die Anwohner wirken werde: „Vielleicht merken sie wieder, wie schön es in ihrem Dorf ist.“ Wenn man sein Umfeld täglich wahrnehme, würden die vielen kleinen Einzelheiten und Besonderheiten, die das Leben hier so lebenswert machen, nicht mehr auffallen. Und er weiß, wovon er redet: „Ich wohne auch in Sauen.“

Dass der Ort etwas zu bieten hat, unter anderem auch Zusammenhalt – wurde 2016 bereits bewiesen. Sauen gewann den Bundeswettbewerb, in den Jahren davor den Kreis- und Landeswettbewerb. „Das war verrückt. Der Leiter vom Landwirtschaftsamt überredete uns mitzumachen“, erzählt Ortsvorsteher Hartmut Kurz rückblickend.

Auch in der Gemeinde Tauche ist Leben lebenswert

Zelten in Ranzig Campingplatz punktet mit verbessertem Service und bald mit Gastronomie Tauche Jan Henkel, Ortsvorsteher von Ranzig, wurde gefragt, was er an dem kleinen Ort in Ranzig (Ort, an dem es Raben gibt) schätzt. Seine Antwort ist im Internet im Rahmen der Kampagne nachzulesen: „Nun, das fasse ich gerne in einigen Schlagwörtern zusammen. Ein See vor der Haustür, die Spree 200 Meter dahinter! Nicht zu nah an der Großstadt und dem Speckgürtel, aber auch nicht zu weit weg! Natur pur mit Glasfaser!

Und weshalb ist Brandenburg für ihn der perfekte Ort zum Leben und Arbeiten? „ Brandenburg ist ‚brutal ehrlich‘. Man findet viele unterschiedliche Meinungen und dennoch hält man zusammen. Wer das mag und sich engagieren möchte, gehört nach Brandenburg“, betont er.