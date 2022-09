Am Sonnabend und Sonntag (24. und 25. September) dürfte es wieder ganze Familien scharenweise in Richtung Storkow ziehen. Auf einem Acker an der Philadelphiaer Straße zwischen Philadelphia und Groß Schauen können sie mit Hacken und Spaten gemeinsamernten. Kartoffeltaxis fahren die gesammelten Knollen dann vom Feld zur Waage und zum Auto: Das großesteht an. Veranstaltet wird es wieder vom Landwirtschaftsbetrieb Peter & Co aus Groß Schauen und von den Schlepperfreunden Philadelphia.