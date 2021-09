Anders als 2020 findet das große Kartoffelbuddeln zwischen Philadelphia und Groß Schauen am Wochenende, am 25. und 26. September, wieder mit Rahmenprogramm statt. Beginn ist an beiden Tagen um 10 Uhr. Mit-Veranstalter Fritz-Walter Peter, Inhaber eines Landwirtschaftsbetriebes in Groß Schauen, spr...