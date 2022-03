Es gab nicht nur eine Abschiedsparty für Ramona Ludwig, sondern gleich eine ganze Abschiedswoche. Nachdem am Freitag noch einmal die Konfettikanonen knallten, geht die langjährige Leiterin der Kita „Kiefernzwerge“ in den Ruhestand. Am Nachmittag hat sie ihr Auto gepackt mit all den vielen Gesc...