Die fünfjährige Chiara sitzt mit anderen Kindern in einer Kindertagesstätte am Tisch und isst Brot. Betreuungsplätze sind in Dahme-Spreewald mittlerweile Mangelware. Das liegt nicht nur an wachsender Kinderzahlen und der steigenden Bevölkerungszahl insgesamt, sondern auch an mehreren anderen Faktoren. © Foto: Friso Gentsch/dpa