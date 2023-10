Ein lauter Knall unterbrach die Ruhe am späten Sonntagnachmittag (8. Oktober) in der Straße Wolfswinkel in Storkow.

Alle Augen richteten sich auf einen 65-jährigen Mann, der offensichtlich in die Luft geschossen hatte. Ein mutiger Anwohner griff beherzt ein und entwaffnete den Schützen, bevor die Situation eskalieren konnte.