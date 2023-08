Die Dunkelheit hatte sich bereits über die Altstadt von Storkow gelegt, als Polizeibeamte am späten Sonnabendabend (5. August 2023) einen Radfahrer auf der Kirchstraße bemerkten. Dieser erregte die Aufmerksamkeit der Polizisten, weil er doch ziemlich unsicher in die Pedalen trat. So steht es in der Pressemitteilung der Polizei. Also beschlossen die Beamten, den Radfahrer anzuhalten. Doch der Mann suchte lieber sein Heil in der Flucht.

Dabei sei er jedoch gestürzt und habe sich am Bein verletzt. Mit der erlittenen Wunde wollte man den Mann daraufhin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus bringen. Doch das war zu viel für den Radfahrer.

Aggressiver Radfahrer verletzt Polizisten

Er wurde er aggressiv, wehrte sich und verletzte dabei einen Polizeibeamten so schwer, dass dieser anschließend nicht mehr in der Lage dienstfähig war. Im Ergebnis von Auseinandersetzung und Handgemenge fand sich der 35-jährige Radfahrer dann aber doch im festen Griff der Uniformierten wieder – was ihn allerdings nicht davon abhielt, weiterhin Beleidigungen von sich zu geben.

In der Endkonsequenz wird gegen den gestürzten Mann nun ermittelt. Dabei wird es nicht nur bei einem Verfahren zum Vorwurf des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln bleiben, heißt es seitens der Polizei. Erschwerend hinzu kommt jetzt der Vorwurf zum Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte – auch zu diesem Punkt wird ein Verfahren eingeleitet.