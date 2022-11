Es war eine Nacht, die in der Beeskower Innenstadt nur wenige Menschen in den Schlaf finden ließ. Vor genau 25 Jahren, am 17. November 1997, wurde die Grundschule an der Stadtmauer zur Polizeieinsatzzentrale. In der Schulstraße hatte die Feuerwehr eine Flutlichtanlage aufgebaut, um das Gelände de...