Aus dem Beeskower Herbstmarkt wird in diesem Jahr der Beeskower Stadtspaziergang. Dafür sind am Sonnabend viele Straßen und einige Parkplätze in der Innenstadt von 5 bis 20 Uhr gesperrt. Es gibt also viel Platz zum Flanieren. Von 9 bis 18 Uhr wollen Mittelstandsverein und die Stadt ein buntes Pro...