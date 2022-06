Knapp 20 Bewerbungen sind bereits eingegangen. Und noch besteht die Möglichkeit für jeden, ebenfalls in das Auswahlverfahren für den nächsten Burgschreiber in Beeskow zu gelangen. Denn noch bis zum Sonntag, 26. Juni, ist die Bewerbung möglich. Das Burgschreiberamt wird vom Landkreis Oder-Spree und der Stadt Beeskow bereits zum 30. Mal vergeben. Es ist mit einem Förderstipendium in Höhe von 5.000 Euro sowie freiem Wohn- und Arbeitsraum für die Zeit vom Januar bis Mai 2023 auf der Burg Beeskow verbunden.