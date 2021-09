Zuletzt lockten das Benefizkonzert und der Streletag die Menschen auf die Burg in Storkow. Speziell vom Streletag zeigt sich Stefanie Lemcke vom Veranstaltungsmanagement der Burg immer noch begeistert. „Die Idee haben wir erst im August geboren“, sagt sie. Die Vorbereitungen mussten also in Reko...