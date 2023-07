LOS-Landrat Rolf Lindemann geht Ende des Monats in den Ruhestand. Sechseinhalb Jahre stand er an der Spitze der Kreisverwaltung, die er von Beginn an in verantwortlicher Position mit aufgebaut hat. Gefragt war er in den letzten Jahren vor allem als Krisenmanager.

Wie für alle Verwaltungen des Landes...