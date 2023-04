Seit Jahren steigt die Zahl der Wähler in Deutschland, die ihre Stimme nicht am Wahltag in ihrem Wahllokal abgeben, sondern schon zuvor per Briefwahl. Das hat den Vorteil, dass man nicht auf die Öffnungszeiten des Wahllokals angewiesen ist und man seine Stimme auch dann abgeben kann, wenn man am W...