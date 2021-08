Auf dem Milchgut in Schneeberg setzt sich Christian Mielchen die Maske auf, zieht Handschuhe an und setzt den Kompressor in Gang. Groß Reinemachen ist angesagt – bei einem Mähdrescher. Für den Job muss er schwindelfrei sein, weil er auch auf der Maschine, in etwa vier Meter Höhe, sauber macht. Mit Hilfe einer sogenannten Lanze pustet er den Staub und die Getreiderückstände aus der Maschine. Und es hat sich viel angesammelt im Laufe eines ...