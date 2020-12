Angefangen hatte einst alles in einem gemütlichen Wohnzimmer in der Schillerstraße. Mit einer Gewerbegenehmigung der DDR-Behörden in der Tasche haben Sibylle und Sieghard Scholz dort ein zusätzliches Regal aufgestellt, eine Nähmaschine gekauft, einen Zuschneidetisch gebaut und das Gardinenstudi...