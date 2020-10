Heute lädt die MOZ-Beeskow zum zum Wahlforum via Live-Stream aus dem Schloss in Groß Rietz ein. Nachdem die Mitverwaltung der Gemeinde Rietz-Neuendorf durch die Stadt Beeskow scheiterte, wird im Ergebnis am 8. November in der Gemeinde ein neuer Bürgermeister gewählt.

Bürgermeister wird für acht Jahre gewählt

Lernen Sie im Rahmen unseres Live-Streams die beiden Kandidaten – Thomas Fischer (Bündnis 90/Die Grünen) aus Groß Rietz und Oliver Radzio (CDU) aus Sauen – die sich zur Wahl stellen und für die nächsten acht Jahre die Geschicke der Gemeinde als Bürgermeister lenken wollen, besser kennen. Verfolgen Sie dazu das Wahlforum, welches als Live-Stream auf Facebook, MOZ-Beeskow ab 18 Uhr zu sehen ist.

Wahlforum leider ohne Gäste

Das Video bleibt auch nach der Übertragung verfügbar, so dass es auch zu einem späteren Zeitpunkt angeschaut werden kann. Coronabedingt können keine Gäste am Wahlforum teilnehmen. Sollten Sie jedoch Fragen an die Kandidierenden haben, können Sie uns diese gern per E-Mail an beeskow-red@moz.de schicken. Fragen, die Ihnen während des Forums einfallen, können per Chat gestellt werden.