Die neue Bushaltestelle in Pfaffendorf wurde am Freitag zum ersten Mal angefahren, am Montag, 21. Juni, hält dort um 4.39 Uhr der erste Bus in Richtung Fürstenwalde – beim Probehalt dabei: Afsaneh Shamshin, Heike Holtz, Oliver Radzio, Jürgen Paulus, Stefan Horstmann, Stefan Jäkel und Knut Lehmann (v. l.). Hinter dem Steuer sitzt Jörg Erlinger. © Foto: Monika Rassek