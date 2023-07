Braucht jemand schnelle Hilfe oder will eine Straftat melden, wählt er den Notruf der Polizei Brandenburg: 110. Immer wieder missbrauchen Menschen aber die kostenlose Telefonnummer oder halten die Beamten am anderen Ende der Leitung mit Gesprächen auf Trab, die nichts mit einem Notfall zu tun haben.

Wer den Notruf missbraucht, der riskiert nach dem Strafgesetzbuch Freiheitsentzug von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe. Mittels technischer Möglichkeiten lässt sich nachvollziehen, woher der Anruf kam.

Genau das dürfte jetzt für eine Storkowerin zu einem Problem werden. Sie rief am Freitagnachmittag den Notruf, „um eine Straftat anzuzeigen“, wie Ronny Sonnenburg, Erster Polizeihauptkommissar bei der Polizeidirektion Ost, am Sonntag gegenüber der MOZ sagte. In dem Telefonat sei den Beamten im Einsatz- und Lagezentrum das Ganze etwas merkwürdig vorgekommen: „Sie wurde unhöflich, ihre Informationen waren zudem spärlich“, sagt Sonnenburg. Mitten im Gespräch legte die 37-Jährige den Hörer auf. Versuche, die Nummer zurückzurufen, führten ins Leere.