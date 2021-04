Der Himmel ist bedeckt, gerade hat es aufgehört zu regnen und die Wiese ist noch feucht. In der Ferne stehen Pferde auf einer Koppel. Der Reitplatz verwaist. „Den Reitunterricht haben wir runter gefahren, wegen Corona“, sagt Ivonne Hoffmann vom Ponyhof Briescht in der Gemeinde Tauche. Was sie s...