Auf dem Reiterhof Richter in Schneeberg, einem Ortsteil von Beeskow, ist eigentlich immer etwas los: Emsig laufen Mitarbeiter hin und her, reparieren, fahren Heu, kümmern sich um die 50 Pferde auf dem Hof. Inhaber Rudolf Richter freut sich, nach der langen Corona-Pause, wieder Betrieb auf seinem Hof zu haben. „Corona hat uns um circa 70 Prozent zurückgeworfen“, so Richter. „Die Planungen waren schwierig, Veranstaltungen mussten ständig a...