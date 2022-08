Nach der Sommerpause war der Saal in der Gaststätte „Zur Sonne“ in Tauche gut gefüllt – und wie immer, wenn es um Geld geht, welches in der Gemeinde knapp bemessen ist, wird diskutiert. Doch im Fall der Beschlussvorlage zum Projekt „Sorglos im Alter“ fiel die Diskussion eher halbherzig a...