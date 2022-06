Die Stadt Beeskow sucht jemanden, der günstig an Futter für seine Kaninchen, Meerschweinchen oder andere Tiere kommen möchte. Konkret geht es um die Wiese an der nördlichen Spreepromenade. Diese befindet sich in städtischen Eigentum. In den vergangenen Jahren war sie zeitweise verpachtet. Doch ...