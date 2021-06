Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen wurde die Polizei am Mittwochabend, 23. Juni, gegen 17.45 Uhr gerufen. Eine 38-jährige Frau, die mit einem Fahrzeug der Marke Skoda Rapid unterwegs war, fuhr war nach bisherigen Erkenntnissen von der Bundesstraße B 246 zwischen Buckow in der Gemeinde Rietz-Neuendorf und Lindenberg in der Gemeinde Tauche – in Höhe der Tankstelle – in die Apfelallee. Dabei war es zu einem Zusammenprall mit einem ihr entgegenkommenden 51-Jährigen in seinem Audi A4 gekommen.

Bei dem Verkehrsunfall verletzten sich sowohl die Fahrerin des Skoda Rapid als auch die beiden im Fahrzeug sitzenden Kinder leicht. Beide Fahrzeuge waren dem nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Polizeidirektion Ost auf schätzungsweise insgesamt 25.000 Euro. Darüber hinaus hat inzwischen die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen, wobei es um den Tatbestand der fahrlässigen Körperverletzung geht.