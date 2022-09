Die Polizeidirektion Ost erklärt am Donnerstag in einer Pressemitteilung, dass sich am Vortag ein 14 Jahre altes Mädchen an die Polizei gewandt habe und berichtete, überfallen worden zu sein. Der Vorfall soll sich bereits am Abend des 5. September zugetragen haben. Das Mädchen, so die Polizei, berichtet, von einem noch Unbekannten geschlagen und verletzt worden zu sein. Sie sei an diesem Tag, gegen 20:30 Uhr, in der Breitscheidstraße unterwegs gewesen und auf Höhe eines Restaurants auf den Mann gestoßen.