Vier Boote und ein Steg wurden am Schwielochsee im Sportboot- und Yachthafen in Goyatz durch drei umgefallene Bäume beschädigt. Nach einem unwetterartigen Gewitter sind am Sonntagnachmittag diese auf die Steganlage gestürzt. Eine Frau und ein Mann wurden durch einen der Bäume in ihrem Boot eingeschlossen. Sie mussten durch die Feuerwehr aus ihrer misslichen Lage befreit und anschließend durch Rettungskräfte behandelt werden.

Geschätzte 50....