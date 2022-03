Erst einmal zur Ruhe kommen: Diese vier Frauen und Diese vier Frauen und drei kleinere Kinder haben im Reiterhof Richter in Schneeberg eine vorübergehende Bleibe gefunden. Beim morgendlichen Frühstück am Sonnabend erfahren sie, dass die Kinder ab Montag in die Kita „Biene Maja“ gehen können. Zu ihren Vätern in der Ukraine haben sie nur Telefonkontakt. © Foto: Ruth Buder