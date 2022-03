In der alten Heimat von Rostyslav Voronko, in der Ukraine, tobt ein Krieg . Der Maler und Restaurator, der seit 23 Jahren in Deutschland lebt, stammt von dort und will seinen Landsleuten heflen. Seine Galerie in Beeskow , direkt neben dem Dicken Turm in der Berliner Straße, ist nun auch Annahmestelle...