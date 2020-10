Frau Teltewskaja, seit der Vertragsunterzeichnung mit der Telekom ist ein Jahr vergangen. Wie viel Kilometer Glasfaserkabel sind seit dem innerhalb des Projekts verlegt worden?Null, das muss man so sagen. Wir sind noch immer in der Planungs- und Vorbereitungsphase.Was ist daran so schwierig?In dem V...