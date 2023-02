Noch herrscht Ruhe auf dem Gelände der Alten Schulscheune in Diensdorf-Radlow. Seit Wochen gab es wegen der Winterpause keine Veranstaltung. Doch die Vorfreude auf das erste Konzert der Saison ist groß. Andrea Timm und ihre Band sind zu Gast in dem historischen Gebäude, in dem sie schon öfter mal spielten.

Die Musikerin eröffnet am 18. Februar um 20 Uhr mit einem Konzert das Veranstaltungsjahr 2023, das für Stefan Petrick, Brigitte Fricke und die anderen 87 Mitglieder des Fördervereins Diensdorf-Radlow e.V. ein ganz besonderes sein wird. Denn ihre Organisation blick auf das 20. Jahr ihres Bestehens zurück. Damals, im Jahr 2003, hatten sich 24 Dorfbewohner zusammengetan, um etwas Gutes für das Dorf zu tun. Das liegt am Ufer des Scharmützelsees etwas im Schatten des mondänen Bad Saarow. Der einstige Bürgermeister Klaus John war es, der die 1834 erbaute Dorfschule nebst Schulscheine und Waschhaus rettete und aus ihr zunächst mithilfe von Fördergeld ein Informationszentrum machte.

Dorfbewohner engagieren sich für Kultur am Scharmützelsee

Das Projekt stieß von Anfang an auf die Zustimmung im Dorf, auch bei Stefan Petrick. Er ist seit 1961 mit Diensdorf verbunden, weil seine Eltern hier ein Wochenendgrundstück nutzten. Ende der 1990er-Jahre zog er schließlich von Beeskow in den Ort seiner Kindheit, engagiert sich seitdem im Gemeinderat und ist seit 2016 ehrenamtlicher Bürgermeister. Nach dem überraschenden Tod Klaus Johns nahm er mit anderen Dorfbewohnern die Geschicke in die Hand. Sie gründeten den Förderverein Diensdorf-Radlow, um vor allem das kulturelle Leben zu fördern. Petrick ist von Anfang an Vorsitzender, die Kunsthandwerkerin Brigitte Fricke seine Stellvertreterin.

Eine englische Telefonzelle von 1938 ist nicht nur das Markenzeichen in Diensdorf-Radlow. Als Bücherzelle bereichert sie auch die Kultur am Scharmützelsee dauerhaft.

© Foto: Marcel Gäding Den Auftakt machte 2003 eine Lesung mit der Autorin, Journalistin und Filmkritikerin Renate Holland-Moritz (1935-2017). Es folgten Ausstellungen und auch Konzerte am Scharmützelsee . Parallel etablierten sich feste Jahreshöhepunkte wie die Verkaufsausstellung „Rund ums Osterei“ mit Künstlern aus der Region, der Hobby- und Trödelmarkt mit Oldtimerausstellung im Mai oder der bunte Novemberbasar. „Die Scheune war dem Verfall preisgegeben“, erinnert sich Brigitte Fricke, die seit 1999 in Diensdorf-Radlow wohnt. Heute ist das Gebäude Veranstaltungssaal. Seit einigen Jahren gibt es zudem im Schulhof eine Freilichtbühne.

Kultur am Scharmützelsee ohne Zuschüsse vom Staat

Unter den Mitgliedern sind bis heute noch Dorfbewohner, die einst in der Alten Dorfschule die Schulbank drückten und die sich für das ehrenamtlich betriebene Kultur- und Gemeindezentrum engagieren. „Anfangs erhielten wir Zuschüsse vom Kulturamt", erinnert sich Stefan Petrick. Weil das aber Kraft und Zeit kostet, jeden Cent abzurechnen, entschied man sich schon früh, auf Subventionen zu verzichten. Jedes Jahr stemmen die Vereinsmitglieder an die 30 Veranstaltungen: sie fragen bei Künstlern an, buchen Übernachtungen, organisieren Techniker oder füllen unzählige Formulare für Gema und Ordnungsamt aus.

„Mit der Zeit wurde aus der Alten Schulscheine ein kleines Unternehmen“, sagt Stefan Petrick. Er kümmert sich auch ums Marketing, gestaltet Flyer und Plakate. Dass er das in seiner Freizeit schafft, wäre ohne das Zusammenspiel der Mitglieder und der Partner unmöglich. Am Ende rechnet sich alles – auch, weil die Alte Schulscheune komplett ehrenamtlich funktioniert.

Junges Publikum schätzt Kultur am Scharmützelsee

Stolz berichtet Petrick, dass sich das Projekt über Diensdorf-Radlow einen Namen gemacht hat und die Mischung bei den Konzerten auch junges Publikum anzieht. Oft sind darunter Bands, die ihre großen Vorbilder covern. Das Repertoire reicht von Blues, Jazz und Rock bis zu Klassik. Längst kommt das Publikum aus allen Himmelsrichtungen. Und auch die Mitglieder des Fördervereins sind über das ganze Land verteilt.

Alte Schulscheune Diensdorf-Radlow: das Programm für 2023

Konzerte:

Andrea Timm & Band (18. Februar, 20 Uhr);

Jürgen Kerth & Band (10. Juni, 20.30 Uhr);

MerQury – Musik von Queen (1. Juli, 21 Uhr);

Jubiläumskonzert Open Air mit dem Savoy Satellites Orchestra (15. Juli, 20 Uhr);

Purple Rising (29. Juli, 21 Uhr); Thomas Walter Maria und Band (12. August, 20 Uhr);

The AC/DCs (26. August, 21 Uhr);

Simon und Tobias Tulenz (7. Oktober, 20 Uhr)

Ausstellungen:

„Einblicke“ (Sabine Müller), Vernissage am 16. April, 17 Uhr);

„Ermutigung“ (Kunst von Menschen mit Behinderung), Vernissage am 31. Mai, 16 Uhr;

„Jahreszeitenbriefe“ (Ghislana Hemmann-Poppelbaum), Vernissage am 25. Juni, 17 Uhr;

„Die Kraft der Farbe“ (Stefan Völker), Vernissage am 30. Juli, 17 Uhr;

„Aus der Ahnengalerie“ (Ulrike Ertel), Vernissage am 10. September, 17 Uhr)

Veranstaltungen:

Rund um das Osterei am 25. März, 14 bis 17 Uhr, und am 26. März, 10 bis 17 Uhr;

„Hobby und Trödel“ am 7. Mai, 10 bis 16 Uhr;

Bunter Novemberbasar am 18. November, 14 bis 18 Uhr, und am 19. November, 10 bis 17 Uhr.