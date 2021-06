Die Tische in den Räumen der Beeskower Tafel an der Radinkendorfer Straße sind festlich gedeckt, Blumensträuße stehen auf den Tischen, es duftet nach frischem Kaffee und Kuchen – die Türen stehen offen, wegen der Lüftung. Vor allem Frauen sitzen an den Tischen, schauen sich gemeinsam einem F...