Schon von Weitem fallen die hohen, gelben Kräne auf, die in den Himmel ragen. Beim Näherkommen der Neubau, der neben dem Märkischen Gutshaus an der Frankfurter Chaussee Stück für Stück gewachsen ist – das „Haus Barbara“, Bestandteil der künftigen Seniorenresidenz „Barbara Park“ in B...