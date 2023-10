Seniorenbeirat – was tut der denn? Und wer macht da alles mit? Fragen, die Anton Pranke öfter mal beantworten muss, wenn er in Beeskow im Rahmen seines Ehrenamtes unterwegs ist. Seit 2021 ist er der Vorsitzende des Seniorenbeirates der Stadt Beeskow. Ihm gehören weitere elf Mitglieder an:

Klaus Alfaenger, ehemaliger Vizepräsident des Landesverbandes des DRK, Heidi Henkel (77), die den beliebten Seniorentreff leitet, Brigitte Huget-Sager (75), bekannt als Stadtführerin „Mutter Triebcke“, Angelika Miethe (71), die langjährige Mitarbeiterin der Sparkasse und Hans-Peter Schulz (79), der in Berlin Abteilungsleiter bei der Meierei-Zentrale war. Zwei weitere Mitglieder vertreten zwei Ortsteile: Hans-Joachim Müller wohnt in Krügersdorf (71), Ellen Witzke (73) in Neuendorf. Weitere Mitglieder, obwohl noch nicht im Rentenalter, sind vier Frauen, die in Einrichtungen arbeiten, die mit Senioren zu tun haben: Hanka-Mathea Ast-Lehmann bei BEESKOMM, Cornelia Ewert, Leiterin des Pflegestützpunktes, Mandy Neumann, Leiterin des Frauenladens und Barbara Buhrke vom Hüfnerhaus.

Weitere Mitstreiter gesucht

Seniorenheim Beeskow Sicherheit und Versorgung wichtiger als ein schöner Garten Beeskow „Es fehlt uns noch eine aktive Verbindungsperson zu unserem Fontane-Seniorenheim“, bedauert Anton Pranke. Auch aus den anderen Ortsteilen würden gern Mitglieder aufgenommen. „Wir brauchen immer wieder Nachwuchs. Die Älteren verlassen uns und jüngere kommen leider nicht nach.“

Der Vorsitzende stellt klar, dass es bei der Arbeit des Seniorenbeirates nicht nur darum geht, Feiern und geselliges Miteinander zu organisieren: „Das natürlich auch. Aber in erster Linie sind wir ein politisches Organ, das darauf achtet, dass bei allen Beschlüssen, die die Stadtverordneten fassen, auch die ältere Bevölkerung einbezogen wird. Ich denke, Beeskow will nicht nur eine kinderfreundliche, sondern auch eine seniorenfreundliche Kommune sein.“ Zwar gebe es ein gutes Miteinander mit der Stadt, kleine Unannehmlichkeiten, wie zum Beispiel fehlende und unvorteilhafte Bänke oder die große Pfütze Nähe des Darrturms würden schnell beseitigt.

Behindertentoilette im EKZ ist ein Dauerthema

Einkaufszentrum in Beeskow Streit um Tür zum Behinderten-WC – Toilette für viele nicht nutzbar Beeskow Dazu trügen die jährlichen Stadtbegehungen mit Vertretern der Stadtverwaltung bei. „Das ist eine gute Sache“, lobt Pranke. Manches dauere länger: „Ein großes Ärgernis ist die Tür der Behindertentoilette im Einkaufszentrum. Ein Mensch im Rollstuhl ist nicht oder nur sehr schwer in der Lage, sie zu öffnen“, ärgert sich Pranke, der schon seit längerem mit dem Eigentümer und der Stadt im Gespräch darüber ist und Druck macht. Bis jetzt sei nichts passiert.

Ein Dauerbrenner seien in so einer mittelalterlichen Stadt wie Beeskow auch die Straßen- und Gehwegverhältnisse. „An manchen Stellen kommen ältere Menschen kaum über die Straße. Das Pflaster ist für Rollator- und Rollstuhlfahrer sehr beschwerlich.“ Für Verwunderung sorgt im Seniorenbeirat, dass vermeintlich interessante Veranstaltungen schlecht besucht werden, zum Beispiel die über die „Rettungsdose“, die sich jeder Senior für den Ernstfall zulegen sollte. „Weil das so wichtig ist, wollen wir die Informationsveranstaltung Ende November noch mal wiederholen“, so Anton Pranke. Auch die Veranstaltung „Sachkenntnis statt Hörensagen“ Anfang Oktober hatte er heiß empfohlen. „Mich ärgert, dass viel erzählt wird, nach dem Motto ‚ich habe gehört‘, ohne dass es belegt ist. Auch Senioren sollten sich seriös informieren.“

Briefkasten am Rathaus nutzen

Bus in Beeskow Busbahnhof kommt – fast fünf Millionen Euro für weitere Innenstadt-Sanierung übergeben Beeskow Wer Beschwerden und Wünsche hat und Kontakt zum Seniorenbeirat aufnehmen möchte, kann zunächst den Briefkasten des Seniorenbeirates direkt am Rathaus nutzen. „Der wird leider kaum in Anspruch genommen, entweder er wird übersehen oder es gibt keine Probleme“, wundert sich der Vorsitzende. „Man kann uns auch ansprechen, Beeskow ist ja eine kleine Stadt“, sagt Pranke. Denn einen festen Sitz hat der Beirat nicht, für seine Versammlungen trifft er sich im Frauenladen im ehemaligen Bahnhofsgebäude.

Gerade vorbereitet werden vom Seniorenbeirat die Skat- und Rommee-Pokalturniere am 8. und 15. November, wofür sich Interessenten anmelden können. Zur Weihnachtsfeier wird am 7. Dezember in den Spreepark eingeladen. Der Seniorenbeirat hofft, dass der Saal richtig voll wird – so wie vor Corona-Zeiten.

Nächste Veranstaltung des Seniorenbeirates am 18. Oktober um 17 Uhr in der Alten Schule am Kirchplatz: Lesung mit Autor Roy Jacoby – mit Kaffee und Kuchen.