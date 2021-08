Der Parkplatz hinter dem Treff „Pier 13“ an der Breitscheidstraße in Beeskow ist am Freitag, 20. August, gesperrt. Statt Fahrzeugen stehen Tischtennisplatten auf dem Areal, eine Bühne ist aufgebaut, Instrumente stehen bereit. Bunte Solarlichter schmücken den Zaun, eine Hüpfburg wartet auf Ki...