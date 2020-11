Liedermacher Rainald Grebe, bekannt geworden unter anderem mit seinem Song „Brandenburg“, hat eine spektakuläre Aktion angekündigt. Stattfinden soll sie im nächsten Jahr nahe Bugk. Grebe will dort einen 1,3 Hektar großen Kiefernwald mit Hilfe von 1500 Laubsetzlingen in einen Mischwald umwandeln. Das hat am Dienstag sein Presse- und Marketingbüro angekündigt, nachdem ein für nächste Woche geplanter Pressetermin, der vor Ort in Bugk stattfinden sollte, wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde.

Wie funktioniert die Aktion? Von jeder verkauften Eintrittskarte für ein Konzert Grebes am 31. Juli 2021 in der Berliner Waldbühne fließt ein Euro in das Baumprojekt. Weil der dadurch entstehende Betrag aber nicht reiche, wird über die Plattform www.betterplace.org zusätzlich um Spenden gebeten. 2285 Euro seien dort bereits zusammengekommen, 4500 Euro würden insgesamt benötigt, heißt es in der Mitteilung.

Grebe kündigte an, am Tag der Pflanzung, der im Herbst 2021 sein soll und für den noch Helfer gesucht werden, selbst dabei zu sein. Außerdem bekomme jeder Spender ein von ihm selbstgemaltes Bild mit einem Baum.