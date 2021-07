Die Flussbadeanstalt an der Spree in Beeskow ist geschlossen – seit Montag, 19. Juli, täglich für zwei Stunden. Während dieser Zeit absolvieren zwei Gruppen mit jeweils 15 Kindern einen Schwimmkurs. Denn coronabedingt sind die Schwimmkurse, die im 3. Schuljahr stattfinden, in den letzten zwei S...