Aktuell kann man noch nicht auf dem Radweg von der Beeskower Umgehungsstraße nach Groß Rietz rollen. Das Asphaltband ist zwar in großen Teilen fertig, doch eine Brücke fehlt noch. In sechs bis acht Wochen, so Steffen Streu vom Landesbetrieb Straßenwesen, solle der Radweg aber freigegeben werden...